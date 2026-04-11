„Mi se ard cozonacii în cuptor”. Explicația unei șoferițe prinsă cu 176 km/h pe DN 38, în Constanța

O şoferiţă în vârstă de 35 de ani a fost înregistrată de aparatul radar când circula cu o viteză de 176 de kilometri pe oră pe DN 38.

Ea a afirmat că se grăbea ca să nu i se ardă cozonacii în cuptor. Femeia a fost amendată cu 1.800 de lei şi a rămas fără permis pentru patru luni.

„Aseară, pe DN 38, o șoferiță de 35 de ani a testat limitele fizicii: 176 km/h. Oprită de colegii noștri de la Biroul Siguranță Rutieră Mangalia, vitezometrul s-a oprit la cifra „magică” de 176 km/h. Motivul invocat? Un scenariu demn de o dramă culinară: „Se ard cozonacii în cuptor!”.

Acum, noi nu știm dacă aluatul era cu nucă sau cu stafide, dar știm sigur că la o asemenea viteză, riscul nu era doar să iasă cozonacul prea rumenit, ci să se transforme întreaga mașină într-o amintire.

Nota de plată pentru „rețeta” vitezei? Pauză de condus de 120 de zile (suficient timp pentru a învăța toate secretele cofetăriei, dar din postura de pieton), și nota de plată: peste 1.800 de lei (echivalentul a vreo 20 de cozonaci premium, gata copți).

Dragi șoferi, cozonacul se savurează în familie, nu pe radar. Indiferent cât de tare „crește” aluatul, vă rugăm să nu lăsați și viteza să crească peste limită.

Drumuri bune și sărbători liniștite tuturor! Promitem că noi rămânem la datorie, chiar dacă nouă nu ni se arde nimic în cuptor”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța, printr-o postare pe pagina oficială de Facebook.