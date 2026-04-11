Cum arată Marea Neagră văzută din spațiu. Imagini surprinse de capsula Orion, în timpul misiunii Artemis II

Ambasada României în Statele Unite a publicat imagini cu Marea Neagră surprinse de nava spațială Orion în timpul misiunii Artemis II a NASA.

„O priveliște rară a Mării Negre… din spațiu. Aceste imagini uimitoare, surprinse de nava spațială Orion în timpul misiunii Artemis II, dezvăluie Marea Neagră din orbită – vastă, de un albastru intens și de o forță tăcută”, scriu reprezentanții ambasadei într-o postare pe Facebook.

Marea Neagră văzută din spațiu

Ei menționează totodată că România, situată de-a lungul țărmului vestic al Mării Negre, are o coastă de doar 225-245 km, cea mai scurtă dintre țările riverane.

„La această frontieră, Delta Dunării se întâlnește cu marea – cel mai nou teritoriu al Europei și unul dintre cele mai bogate ecosisteme din lume din punct de vedere al biodiversității, care se extinde constant pe măsură ce râul remodelează țărmul.

În apropiere, Constanța, fondată ca vechea colonie greacă Tomis în jurul anului 600 î.Hr., se ridică ca unul dintre cele mai vechi orașe locuite neîntrerupt din regiune”, se mai arată în postarea ambasadei.

„Privită din spațiu, Marea Neagră pare atemporală. De la sol, țărmul României dezvăluie cât de multă istorie, natură și viață se întâlnesc la marginea sa”, au afirmat reprezentanții ambasadei.

Artemis II s-a întors pe pământ

Capsula Artemis II și echipajul său format din patru astronauți au străbătut atmosfera Pământului și au amerizat în siguranță în Oceanul Pacific vineri noapte, după aproape 10 zile petrecute în spațiu, marcând astfel prima călătorie a oamenilor în vecinătatea Lunii din ultimii peste 50 de ani.

Capsula Orion a NASA, numită Integrity, a aterizat ușor cu parașuta pe marea calmă de lângă coasta sudică a Californiei, la scurt timp după ora 17:07, ora Pacificului (03:07 GMT, sâmbătă, în România), încheind o misiune care, cu patru zile înainte, i-a dus pe astronauți mai adânc în spațiu decât a zburat cineva vreodată.