Accident cu șapte victime la Mediaș. A fost activat Planul Roșu

Un accident rutier cu șapte victime a avut loc vineri după-amiază pe drumul județean DJ 141, la ieșirea din municipiul Mediaș spre localitatea Moșna.

- Publicitate -

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat activarea Planului Roșu de intervenție, având în vedere numărul persoanelor implicate, potrivit adevarul.ro.

„La fața locului au fost mobilizate inițial un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, precum și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean. În sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD din Târgu Mureș”, a transmis ISU Sibiu.

- Publicitate -

Din primele informații, în accident au fost implicate două autovehicule și șapte persoane. Două dintre acestea au rămas încarcerate, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare. „Având în vedere numărul victimelor, la nivelul județului Sibiu a fost activat Planul Roșu de Intervenție” , a precizat ISU Sibiu.

Persoanele încarcerate au fost extrase în siguranță și predate echipajelor medicale. De asemenea, forțele de intervenție au fost suplimentate cu o ambulanță SMURD cu medic.

Misiunea este în continuare în dinamică, iar echipajele acționează pentru acordarea asistenței medicale victimelor și gestionarea situației operative.