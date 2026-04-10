- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Turist blocat pe un traseu închis din Bucegi. Intervenție Salvamont Râșnov în zona Mălăiești

Autor: Roxana Tănase
salvamontiști Râșnmov
Foto cu caracter ilustrativ

Un turist a rămas blocat, vineri, 10 aprilie, pe traseul Take Ionescu – Mălăiești, din Munții Bucegi. La fața locului intervin salvamontiștii din Râșnov.

- Publicitate -

„Acțiunea este în curs de desfășurare pentru recuperarea unui turist rămas blocat pe traseul Take Ionescu – Mălăiești. Din primele informații, acesta nu prezintă afecțiuni medicale, însă nu își mai poate continua deplasarea din cauza avalanșelor produse recent în zonă.

Salvatorii montani din cadrul formației Salvamont Râșnov intervin pentru evacuarea în siguranță a persoanei”, au transmis reprezentanții Salvamont Brașov.

- Publicitate -

Salvamontiștii atrag atenția că, în această perioadă, traseul Take Ionescu – Mălăiești este închis din cauza riscului ridicat de avalanșă.

„Recomandăm tuturor turiștilor să respecte restricțiile și să evite deplasarea pe traseele închise”, au precizat reprezentanții Salvamont Brașov.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -