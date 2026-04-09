Care este programul marilor magazine și centre comerciale din Ploiești, de Paște

Andra Ilie
Cumpărăturile de Paște sunt în toi. Ploieștenii fac pe de o parte ultimele aprovizionări pentru masa de Paște, iar de cealaltă aleargă după cadouri de iepuraș.

Marile centre comerciale au program special în această perioadă. Ploiești Shopping City, AFI Ploiești și Prahova Value Center vor fi închise duminică, pe 12 aprilie, în prima zi de Paște, însă din a doua zi, de luni, ploieștenii își pot relua ieșirile la mall.

Atenție însă, în unele mall-uri, vor fi închise doar zona de magazine și Food Court. Cinema-ul rămâne deschis chiar și de Paște.

Iată care este programul mall-urilor în perioada sărbătorilor pascale:

SHOPPING CITY PLOIEȘTI

  • Joi, Vineri – 9,10 aprilie: 9/10 – 22
  • Sâmbătă – 11 aprilie: 9/10 – 19
  • Duminică – 12 aprilie: închis
  • Luni – 13 aprilie: 9/10 – 22

PRAHOVA VALUE CENTER

  • Joi, Vineri – 9,10 aprilie: 9 – 21
  • Sâmbătă – 11 aprilie: 9 – 19
  • Duminică – 12 aprilie: închis
  • Luni- 13 aprilie: 9 – 21

AFI Ploiești

  • Sâmbătă- 11 aprilie: 10-19
  • Duminică – 12 aprilie: închis
  • Luni – 13 aprilie: 10-22

Programul marilor magazine din Ploiești, Blejoi și Păulești de Paște

În ceea ce privește marile magazine și acestea vor funcționa după un program special în perioada Paștelui. Dacă unele au program prelungit, altele au ales să scurteze orarul.

LA COCOȘ 1 – Șoseaua Vestului

  • Joi – 9 aprilie: 07:30 – 21:00
  • Vineri – 10 aprilie: 07:30 – 21:00
  • Sâmbătă- 11 aprilie: 07:30 – 16:00
  • Duminică – 12 aprilie: Închis
  • Luni- 13 aprilie: 08 – 16

LA COCOȘ 2 – Strada Poligonului

  • Joi – 9 aprilie: 07:00 – 21:00
  • Vineri- 10 aprilie: 07:00 – 21:00
  • Sâmbătă- 11 aprilie: 07:00 – 16:00
  • Duminică- 12 aprilie – închis
  • Luni- 13 aprilie: 08 – 16:00

CARREFOUR HIPERMARKET Blejoi

  • Joi – 9 aprilie: 7:00 – 23:00
  • Vineri- 10 aprilie: 07:00 – 23:00
  • Sâmbătă – 11 aprilie: 07:00 – 19:00
  • Duminică- 12 aprilie: Închis

KAUFLAND Ploiești

  • Joi – 9 aprilie: 07:00 – 23:00
  • Vineri- 10 aprilie: 07:00 – 23:00
  • Sâmbătă- 11 aprilie: 07:00 – 18:00
  • Duminică- 12 aprilie: Închis

LIDL Ploiești

  • Joi – 9 aprilie: 07:00 – 22:00
  • Vineri- 10 aprilie: 07:00 – 22:00
  • Sâmbătă – 11 aprilie: 07:00 – 18:00
  • Duminică – 12 aprilie: Închis
  • Luni – 13 aprilie: Închis

MEGA IMAGE Ploiești

  • Joi – 9 aprilie: program normal
  • Vineri – 10 aprilie: program normal
  • Sâmbătă – 11 aprilie: până la 19
  • Duminică- 12 aprilie: Închis
  • Luni – 13 aprilie: 9-19

METRO Ploiești

  • Joi- 9 aprilie: program normal
  • Vineri- 10 aprilie: program normal
  • Sâmbătă- 11 aprilie: 6-16
  • Duminică- 12 aprilie: Închis
  • Luni- 13 aprilie: 8-16

PENNY Ploiești

  • Joi – 9 aprilie: 7-22
  • Vineri- 10 aprilie: 7-22
  • Sâmbătă – 11 aprilie: 7-18
  • Duminică – 12 aprilie: Închis
  • Luni- 13 aprilie: 10-18

PROFI Ploiești

  • Joi – 9 aprilie: program normal
  • Vineri- 10 aprilie: program normal
  • Sâmbătă- 11 aprilie: până la 18:00–19:00
  • Duminică- 12 aprilie: închis
  • Luni- 13 aprilie: program redus sau închis, în funcție de locație

SELGROS Ploiești

  • Joi – 9 aprilie: 7-21
  • Vineri- 10 aprilie: 7-21
  • Sâmbătă- 11 aprilie: 07:00 – 17:00
  • Duminică – 12 aprilie: închis

ATAC PLOIEȘTI

  • Joi – 9 aprilie: 8 – 22
  • Vineri- 10 aprilie: 8 – 22
  • Sâmbătă- 11 aprilie: până la 18
  • Duminică- 12 aprilie: ÎNCHIS
  • Luni- 13 aprilie: de la 10

AUCHAN BLEJOI

  • Joi – 9 aprilie: program extins până la 23
  • Vineri- 10 aprilie: program extins până la 23
  • Sâmbătă- 11 aprilie: până la 18
  • Duminică- 12 aprilie: ÎNCHIS
  • Luni- 13 aprilie: de la 10

