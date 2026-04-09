Care este programul marilor magazine și centre comerciale din Ploiești, de Paște

Cumpărăturile de Paște sunt în toi. Ploieștenii fac pe de o parte ultimele aprovizionări pentru masa de Paște, iar de cealaltă aleargă după cadouri de iepuraș.

Marile centre comerciale au program special în această perioadă. Ploiești Shopping City, AFI Ploiești și Prahova Value Center vor fi închise duminică, pe 12 aprilie, în prima zi de Paște, însă din a doua zi, de luni, ploieștenii își pot relua ieșirile la mall.

Atenție însă, în unele mall-uri, vor fi închise doar zona de magazine și Food Court. Cinema-ul rămâne deschis chiar și de Paște.

Iată care este programul mall-urilor în perioada sărbătorilor pascale:

SHOPPING CITY PLOIEȘTI

Joi, Vineri – 9,10 aprilie: 9/10 – 22

Sâmbătă – 11 aprilie: 9/10 – 19

Duminică – 12 aprilie: închis

Luni – 13 aprilie: 9/10 – 22

PRAHOVA VALUE CENTER

Joi, Vineri – 9,10 aprilie: 9 – 21

Sâmbătă – 11 aprilie: 9 – 19

Duminică – 12 aprilie: închis

Luni- 13 aprilie: 9 – 21

AFI Ploiești

Sâmbătă- 11 aprilie: 10-19

Duminică – 12 aprilie: închis

Luni – 13 aprilie: 10-22

Programul marilor magazine din Ploiești, Blejoi și Păulești de Paște

În ceea ce privește marile magazine și acestea vor funcționa după un program special în perioada Paștelui. Dacă unele au program prelungit, altele au ales să scurteze orarul.

LA COCOȘ 1 – Șoseaua Vestului

Joi – 9 aprilie: 07:30 – 21:00

Vineri – 10 aprilie: 07:30 – 21:00

Sâmbătă- 11 aprilie: 07:30 – 16:00

Duminică – 12 aprilie: Închis

Luni- 13 aprilie: 08 – 16

LA COCOȘ 2 – Strada Poligonului

Joi – 9 aprilie: 07:00 – 21:00

Vineri- 10 aprilie: 07:00 – 21:00

Sâmbătă- 11 aprilie: 07:00 – 16:00

Duminică- 12 aprilie – închis

Luni- 13 aprilie: 08 – 16:00

CARREFOUR HIPERMARKET Blejoi

Joi – 9 aprilie: 7:00 – 23:00

Vineri- 10 aprilie: 07:00 – 23:00

Sâmbătă – 11 aprilie: 07:00 – 19:00

Duminică- 12 aprilie: Închis

KAUFLAND Ploiești

Joi – 9 aprilie: 07:00 – 23:00

Vineri- 10 aprilie: 07:00 – 23:00

Sâmbătă- 11 aprilie: 07:00 – 18:00

Duminică- 12 aprilie: Închis

LIDL Ploiești

Joi – 9 aprilie: 07:00 – 22:00

Vineri- 10 aprilie: 07:00 – 22:00

Sâmbătă – 11 aprilie: 07:00 – 18:00

Duminică – 12 aprilie: Închis

Luni – 13 aprilie: Închis

MEGA IMAGE Ploiești

Joi – 9 aprilie: program normal

Vineri – 10 aprilie: program normal

Sâmbătă – 11 aprilie: până la 19

Duminică- 12 aprilie: Închis

Luni – 13 aprilie: 9-19

METRO Ploiești

Joi- 9 aprilie: program normal

Vineri- 10 aprilie: program normal

Sâmbătă- 11 aprilie: 6-16

Duminică- 12 aprilie: Închis

Luni- 13 aprilie: 8-16

PENNY Ploiești

Joi – 9 aprilie: 7-22

Vineri- 10 aprilie: 7-22

Sâmbătă – 11 aprilie: 7-18

Duminică – 12 aprilie: Închis

Luni- 13 aprilie: 10-18

PROFI Ploiești

Joi – 9 aprilie: program normal

Vineri- 10 aprilie: program normal

Sâmbătă- 11 aprilie: până la 18:00–19:00

Duminică- 12 aprilie: închis

Luni- 13 aprilie: program redus sau închis, în funcție de locație

SELGROS Ploiești

Joi – 9 aprilie: 7-21

Vineri- 10 aprilie: 7-21

Sâmbătă- 11 aprilie: 07:00 – 17:00

Duminică – 12 aprilie: închis

ATAC PLOIEȘTI

Joi – 9 aprilie: 8 – 22

Vineri- 10 aprilie: 8 – 22

Sâmbătă- 11 aprilie: până la 18

Duminică- 12 aprilie: ÎNCHIS

Luni- 13 aprilie: de la 10

AUCHAN BLEJOI