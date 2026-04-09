Circulație închisă în noaptea de Înviere, pentru o oră, în centrul Ploieștiului. Modificări în transportul în comun

Circulația rutieră va fi închisă în noaptea de Înviere în zona centrală a Ploieștiului, între Piața Eroilor și strada General Vasile Milea, în intervalul 23.30-00.30, în contextul slujbei care se va desfășura la Catedrala Sf. Ioan Botezătorul.

„În perioada 11.04.2026-12.04.2026, în intervalul orar 23:30-0:30, în contextul Slujbei de Înviere de la Catedrala “Sf. Ioan Botezătorul”, se va întrerupe circulația rutieră în zona catedralei, între Piața Eroilor și str. General Vasile Milea.

În acest context, transportul public va suferi următoarele modificări:

Troleibuzele din traseele 44 si 202, vor fi înlocuite cu autobuze în acest interval de timp și vor circula pe următoarea rută:

Sensul spre Gara de Sud :

– traseul 202: traseu normal până pe str. I. L. Caragiale, apoi se parcurge str. Tache Ionescu, dreapta Piața Victoriei și, în continuare, se urmează traseul normal. Nu se efectuează stația Galeriile Comerciale.

– traseul 44: traseu normal până pe str. Malu Roșu, apoi dreapta pe str. Pod Înalt, stânga pe strada Gh. Grigore Cantacuzino, str. I. L. Caragiale, str. Tache Ionescu, dreapta Piața Victoriei și, în continuare, traseul normal. Nu se efectuează stațiile Traian , Școala nr. 4 și Galeriile Comerciale.

Sensul spre Malu Roșu/Pod Înalt : ruta nu se modifică.

– Traseul 30 va circula cu rută ocolitoare numai la sensul spre Hipodrom, astfel: traseu normal până la sensul giratoriu de la Piața Mihai Viteazul, apoi se intră pe străzile Gh. Doja, Văleni, Emile Zola, dreapta spre str. Vasile Milea, B-dul Republicii și, în continuare, ruta cunoscută”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești prin intermediul unui comunicat de presă.

Trebuie precizat că mijloacele de transport în comun nu vor efectua stația Piața Mihai Viteazul de pe Bulevardul Republicii, dar va fi efectuată stația Piața Mihai Viteazul de pe strada Gheorghe Doja.

În funcție de dispozițiile Poliției Rutiere, intervalul orar și rutele ocolitoare pot suferi modificări.