Noi detalii din dosarul spargerilor de peste 200.000 din Prahova. Hoții purtau cagule și dezactivau camerele video

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești au transmis noi detalii cu privire la modul de acțiune a celor doi hoți prinși în flagrant săptămâna trecută în Prahova. Aceștia sunt cercetați penal pentru mai multe spargeri, iar prejudiciul estimat depășește 200.000 de euro.

- Publicitate -

Astfel, în perioada 31.12.2025-25.03.2026, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești au fost efectuate activități de urmărire penală într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt calificat, prev. și ped. de art. 228 – art.229 alin.1. lit. b, c, d, e și alin.2 lit. b C. pen.

Citește și: Spărgători de locuințe prinși în flagrant în Prahova. Prejudiciul este de peste 200.000 de euro

- Publicitate -

Potrivit procurorilor, a data de 30.12.2025, în jurul orei 22:00, persoane necunoscute purtând cagule pe față, au pătruns prin escaladarea gardului împrejmuitor în curtea imobilului persoanei vătămate F.M., au scos din funcțiune sistemul de supraveghere video și ulterior au pătruns prin efracție în imobilul sus-menționat, iar din interior au sustras sumele de 130.000 lei, 6700 franci elvețieni, 1000 euro, 1700 lire sterline, 1800 lei, mai multe ceasuri și bijuterii, cauzând un prejudiciu total de aproximativ 46.000 euro.

La data de 24.03.2026, în jurul orei 19:10, persoane necunoscute purtând cagule pe față, au pătruns prin escaladarea gardului împrejmuitor în curtea imobilului persoanelor vătămate M.A.M. și M. M.A. și ulterior au intrat în locuință pe o ușă secundară lăsată neasigurată, iar din interior au sustras mai multe bunuri, respectiv ceasuri și bijuterii în valoare totală de aproximativ 22.000 de euro.

În urma activităților de cercetare penală demarate în cauză, au fost identificați autorii infracțiunii și anume doi bărbaţi, ambii recidiviști şi cunoscuţi organelor de urmărire penală, pentru comiterea acestui gen de infracţiuni.

- Publicitate -

La data de 25.03.2026, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigații Criminale au pus în aplicare mandatul de percheziție domiciliară la adresa unde locuiesc inculpații, fiind descoperite articolele vestimentare purtate de aceștia la comiterea infracțiunilor, precum și o parte din bunurile sustrase.

La aceeași dată, organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigații Criminale au dispus reținerea suspectului.

La data de 25.03.2026, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor doi sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de furt calificat, formulând o propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile.

- Publicitate -

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Ploiești a admis solicitarea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti şi a dispus luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile faţă de inculpaţi.

„Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au mai transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești