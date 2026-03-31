Cât costă benzină și motorina marți la Ploiești. Bolojan a anunțat reducerea accizei

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
Prețul carburanților continuă să fie ridicat marți, 31 martie. La Ploiești, un litru de benzină premium se vinde cu peste 10 lei, iar un litru de motorină premium costă peste 11 lei. 

Potrivit aplicației Monitorul Prețurilor, dezvoltată de Consiliul Concurenței cele mai ieftine benzinării din Ploiești sunt astăzi cele din lanțul Petrom.

Vă reamintim că, luni seara, premierul Bolojan a anunțat reducerea etapizată a accizei la carburanți, iar accentul va fi pus pe prețul motorinei.

Citește mai multe detalii aici: Premierul Bolojan spune că, în prima fază, se va reduce acciza la motorină

Prețurile carburanților la Ploiești, în benzinăriile monitorizate de Consiliul Concurenței

Benzina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 9.33 și 9,46 lei/litru, în timp ce sortimentul premium se vinde la prețuri cuprinse între 9,92 și și 10,19 lei/litru.

În ceea ce privește motorina, un litru din sortimentul standard se vinde cu prețuri cuprinse între 10,37 și 10,61 lei/litru, iar sortimentul premium costă între 10,79 și 11,07 lei/litru.

