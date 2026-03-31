Premierul Bolojan spune că, în prima fază, se va reduce acciza la motorină

Luni, 30 martie 2026, invitat la Digi24, premierul Ilie Bolojan a făcut o serie de precizări cu privire la măsurile care se vor lua în perioada următoare în contextul creșterii prețurilor la carburanți. În primul rând, a spus el, se va reduce acciza la motorină.

- Publicitate -

Acesta a anunțat că decizia Coaliţiei este de a reduce în perioada următoare valoarea accizei din preţul combustibilului iar în prima etapă se vor concentra pe motorină. A motivat decizia spunând că aici au fost creşterile cele mai mari iar 70% din consumul de combustibili din România îl reprezintă motorina.

„În România, la motorină, de exemplu, care este unul dintre produsele care sunt sub presiune, datorită creșterii mult mai mari a prețurilor la motorină decât la benzină, prețurile au crescut de la aproximativ 8 lei, până la 10,3 – 10,4 lei, deci am avut o creștere de aproximativ 30%. Aceste creșteri nu le puteam opri, pentru că suntem o piață care suntem influențați de ceea ce se întâmplă pe piețele externe”, a spus premierul Bolojan.

- Publicitate -

„Noi fiind într-un deficit excesiv și neputând deci opera pe anumite reduceri de taxe, pentru că și așa avem probleme, am luat decizia astăzi să intervenim pe componenta de acciză, deci vom reduce în perioada următoare valoarea accizei din prețul combustibilului, în așa fel încât să ajutăm în felul acesta cumpărătorii pentru a cumpăra un combustibil mai ieftin.

În primă etapă ne concentrăm pe motorină, pentru că aici au fost creșterile cele mai mari și peste 70% din consumul de combustibili din România îl reprezintă motorina. Acționând în etapă pe această zonă e un impact la două treimi dintre cei care folosesc mașinile în România (…)”, a declarat acesta.

Șeful Executivului a explicat că o sumă de bani din acciza pe care o plătesc astăzi cei care comercializează combustibil va fi redusă.

- Publicitate -

„Ministerul de Finanțe lucrează în aceste zile la simulările care trebuie făcute, în așa fel încât să putem să ne calculăm exact impactul pe care îl avem, atât asupra prețului, cât și costul total a acestei reduceri, care trebuie acoperit din buget, pe de o parte, pentru că această măsură să aibă finalitate, deci să aibă efect și, pe de altă parte, să poată fi susținută. În zilele următoare vom anunța exact care va fi această reducere.

Banii practic nu vor mai fi încasați la bugetul de stat și acest tip de facilitate trebuie acoperit de undeva. Îl alocăm de la bugetul de stat, dar în limita suportabilă pe care ne-o putem permite, în condițiile de deficit pe care le avem”, spune Bolojan.

Sursa: Digi24