Prețul motorinei sărit de 10 lei litrul la Ploiești. La OMV motorina premium costă peste 11 lei

Sâmbătă, 28 martie 2026, a avut loc a 17 scumpire a carburanților de la începutul războiului din Iran. Astfel, în Ploiești, motorina a depășit pragul de 10 lei.

Aceasta poate fi achiziționată cu prețuri între 10,25 (MOL) de lei și 10,51 (OMV Petrom) de lei de la benzinăriile din municipiu.

Motorina superioară, la unele stații de carburant, a sărit chiar de 11 lei. Astfel, aceasta costă între 10,62 lei (Lukoil) și 11,07 lei (OMV).

Benzina are prețuri între 9,28 lei (Petrom) și 9,45 (Rompetrol). Benzina premium costă, în Ploiești, între 9,87 lei (Petrom) și 10,14 lei (OMV).