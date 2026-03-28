- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Accident spectaculos în Gornet Cricov. O maşină a ajuns pe acoperişul unei case

Autor: Corina Matei
Sursa foto: InfoTrafic Prahova

Sâmbătă, 28 martie 2026, în jurul orei 22:00, a avut loc un accident spectaculos în comuna prahoveană Gornet Cricov, sat Coşărele. Un autoturism a ajuns pe acoperişul unei locuinţe.

- Publicitate -

Accidentul a fost semnalat în urma unui apel de tip Ecall.

La faţa locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Punctului de Lucru Apostolache, cu o autospecială de stingere, precum și din cadrul Gărzii de Intervenție Urlați, cu o ambulanță SMURD.

- Publicitate -

Din primele informaţii, un autoturism care a părăsit partea carosabilă și a ajuns pe acoperișul unei locuințe. În vehicul se aflau patru ocupanți, iar în imobil se afla o persoană. Din fericire, toate cele cinci persoane implicate nu au prezentat probleme medicale.

„Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice prevenirii incendiilor și pentru evaluarea situației la fața locului.

Cazul rămâne în atenția autorităților abilitate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -