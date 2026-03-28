Cum s-a produs accidentul de la Loloiasca în urma căruia doi bărbați au ajuns la spital

Sâmbătă, 28 martie 2026, pe DN1B, în zona localității Loloiasca, a avut loc un accident rutier care a blocat complet traficul în zonă. În urma coliziunii doi bărbați au ajuns la spital.

Din primele cercetări efectuate de polițiști, a rezultat că un bărbat de 66 de ani ar fi condus un autovehicul pe Drumul Național 1B, din direcția Ploiești către Buzău. La km. 32 (în afara localității Loloiasca), acesta ar fi intrat în coliziune cu un autovehicul condus de un bărbat de 29 de ani, pe sensul opus de mers. În urma impactului, autovehiculul lovit a fost proiectat într-un alt autovehicul, condus de un tânăr de 18 ani, pe același sens de mers.

În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătorilor auto de 66, respectiv 29 de ani. Aceștia au fost transportați la unitatea medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

„Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Pe perioada efectuării cercetării la fața locului, traficul rutier a fost dirijat și deviat de polițiștii rutieri”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

UPDATE ora 14:10: Traficul rutier a fost reluat!