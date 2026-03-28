Accident cu trei mașini la Loloiasca. Două persoane au fost transportate la spital

David Mihalache
Un accident în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, sâmbătă după-amiaza, în satul Loloiasca, comuna Tomșani. Două persoane în vârstă de 29 și 66 de ani au fost transportate la spital. 

UPDATE ora 14:10: Traficul rutier a fost reluat!

Potrivit ISU Prahova, pompierii prahoveni au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor specifice în cazul producerii unui accident rutier în comuna Tomșani, sat Loloiasca.

La fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Gărzii de Intervenție Urlați, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, precum și din cadrul Detașamentului Mizil, cu o autospecială de descarcerare și o autospecială de primă intervenție și comandă.

În accident au fost implicate trei autoturisme, în care se aflau patru ocupanți. Din fericire, toate persoanele sunt conștiente, nefiind înregistrate victime încarcerate. Echipajele de intervenție au acționat pentru asigurarea zonei, prevenirea izbucnirii unui incendiu și acordarea primului ajutor calificat.

Traficul rutier în zonă este blocat pe durata intervenției.

In final, doi bărbați, de 29 și 66 ani, au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cazul rămâne în atenția autorităților abilitate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

