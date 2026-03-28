Accident pe DN1B, la Loloiasca. Traficul este oprit

Sâmbătă, 28 martie 2026, un accident rutier a avut loc pe DN1B, în zona localității Loloiasca. Traficul rutier este dirijat de polițiști.

UPDATE: Traficul a fost oprit

„Pe DN 1B, în zona localității Loloiasca, județul Prahova, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme. În urma impactului a rezultat rănirea unei persoane, aflată în evaluare medicală. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, fiind dirijată de polițiști pe rute ocolitoare”, au transmis reprezentanții IGPR.

Știre inițială:

Din primele informații, în accident au fost implicate trei autovehicule. Polițiștii sunt prezenți pentru cercetări la fața locului și fluidizarea traficului.

Din primele informații, în urma accidentului o persoană a fost rănită.

Revenim cu detalii.