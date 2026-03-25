Carburanții s-au scumpit puternic, dar ploieștenii nu lasă mașina pentru autobuz

În ciuda scumpirilor masive la carburanți, ploieștenii nu renunță la mașinile personale în favoarea transportului în comun.

- Publicitate -

Potrivit statisticilor TCE Ploiești, de la începutul acestei luni, când au izbucnit tensiunile din Orientul Mijlociu și a început scumpirea în cascadă a benzinei și motorinei, numărul celor care folosesc mijloacele de transport în comun nu a crescut.

„Fluxul de călători nu a cunoscut o creștere semnificativă”, a declarat pentru Observatorul Prahovean Nicolae Alexandri, directorul de exploatare al TCE.

În prezent, în multe stații de distribuție a carburanților din Ploiești, motorina standard a depășit 10 lei/litru, iar benzina 9,3 lei/litru.

- Publicitate -

Deocamdată, scumpirea carburanților nu va antrena majorarea tarifelor TCE. La începutul acestei crize, conducerea societății anunța că un contract încheiat în urmă cu doi ani cu Bursa Română de Mărfuri se dovedește avantajos. Detalii aici:

O călătorie cu mijloacele de transport în comun la Ploiești costă 4 lei, un abonament lunar pe un traseu costă 91 de lei, iar un abonament lunar pe toate traseele costă 131 de lei.

Ultima majorare a tarifelor TCE s-a produs în luna noiembrie a anului trecut.

- Publicitate -

Chiar dacă, în ultimii ani, parcul de autovehicule al TCE Ploiești s-a înnoit cu autobuze electrice și troleibuze, încă mai circulă autobuze și tramvaie vechi și murdare.