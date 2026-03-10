Cum a scăpat TCE Ploiești de scumpirea motorinei: cumpără cu 1 leu/litru mai ieftin decât la pompă

În timp ce prețul motorinei crește în benzinăriile din Ploiești, SC Transport Călători Express nu resimte majorările. Explicația, spun reprezentanții TCE, este un contract încheiat în urmă cu doi ani cu Bursa Română de Mărfuri (BRM), care permite achiziția combustibilului cu aproximativ 1 leu mai ieftin pe litru decât la pompă.

Parcul auto al TCE Ploiești are 144 de mijloace de transport care funcționează pe motorină. În aceste condiții, orice creștere a prețului combustibilului ar avea un impact direct asupra costurilor pentru transportul public.

Fiind unul dintre cei mai mari consumatori de combustibil din Ploiești, Observatorul Prahovean a vrut să afle în ce măsură scumpirile repetate din ultimele săptămâni, apărute în contextul conflictului din Iran, influențează costurile operatorului de transport.

Astăzi, în stațiile PECO din Ploiești, motorina se vinde cu 8,72–8,76 lei pe litru, față de 8,24–8,28 lei la 1 martie. (Detalii AICI).

Prețuri mai mici pentru motorină la TCE

Potrivit reprezentanților TCE Ploiești, contractul încheiat în urmă cu doi ani cu Bursa Română de Mărfuri se dovedește avantajos în actualul context al scumpirilor.

„În ceea ce privește evoluția prețului la motorină, acest lucru nu se reflectă în prețul cu care TCE achiziționează motorina. Avem un contract încheiat, încă de acum doi ani, cu Bursa Română de Mărfuri, iar acest lucru ne permite achiziția de combustibil în baza contractului.

Astfel, dacă evoluția pe piață, la pompe (în benzinării), a fost în creștere, SC TCE cumpără motorina, în baza contractului realizat pe bursă, cu un leu mai puțin/litru față de prețul practicat de benzinării. Diferența față de prețul de la pompe este cu 1 leu/litru mai puțin și se menține chiar și în condițiile actuale”, a precizat Nicolae Alexandri, director exploatare TCE Ploiești.

Consum mare, prețuri mici

Reprezentanții TCE spun că o creștere semnificativă a prețului motorinei ar fi avut un impact major asupra costurilor de operare, având în vedere dimensiunea parcului auto.

„Media pe parcul auto de consum este de aproximativ 28 litri/100 km. Repet, este vorba de o medie, pentru că unele autobuze au un consum mai mare, altele mai mic.

Practic, consumul mediu de motorină, pentru un autobuz, pe două schimburi, este de aproximativ 1.500 de litri/lună în condițiile în care parcurge circa 5.000 de kilometri/lună. În aceste condiții, efectul creșterii prețului la combustibil ar fi fost foarte mare”, a explicat directorul de exploatare al TCE.