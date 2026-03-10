Carburanții se scumpesc din nou. Motorina se apropie de 9 lei litru

OMV Petrom a majorat din nou prețurile carburanților. Motorina s-a scumpit cu 15 bani/litru, iar benzina cu 10 bani/litru. Este de așteptat ca și ceilalți jucători de pe piață să opereze majorări similare.
Astăzi, la Ploiești, un litru de motorină la stațiile Petrom se vinde cu 8,72–8,76 lei, față de 8,24–8,28 lei la 1 martie.
Benzina costă acum între 8,27–8,32 lei/litru, față de 7,93–7,98 lei/litru la începutul lunii.
Astfel, scumpirile de la începutul conflictului din Iran se ridică la 48 bani/l în cazul motorinei și la 34 bani/l în cazul benzinei, relevă datele analizate de Profit.ro.
Până acum, Guvernul nu a luat nicio măsură privind reducerea taxelor și accizelor, care reprezintă aproape 70% din prețul de la pompă.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că a propus mai multe măsuri pentru ca prețul motorinei să nu depășească 10 lei/litru, în cazul în care războiul din Orientul Mijlociu va continua să scumpească barilul de petrol.