Poveste falsă cu polițiști „eroi”, distribuită masiv online. În spate, o strategie de manipulare a românilor

O nouă poveste virală de pe rețelele sociale, în care polițiști ar fi încălcat legea pentru a ajuta o familie nevoiașă, este complet falsă. Imaginea este generată cu inteligență artificială, iar mesajul care o însoțește face parte dintr-o strategie mai amplă de manipulare a populației.

Vă reamintim că Observatorul Prahovean a semnalat cazuri similare care s-au viralizat în Ploiești și care aveau în centrul narațiunii o coafeză și un taximetrist.

Deși pare un exemplu emoționant, conținutul nu are rolul de a inspira sau de a evidenția un gest lăudabil. Scopul real este mult mai periculos: testarea reacțiilor românilor și colectarea de date despre comportamentul acestora în mediul online.

Specialiștii avertizează că astfel de postări sunt folosite pentru micro-targetare, o tehnică prin care sunt analizate preferințele utilizatorilor. Practic, fiecare like, share sau comentariu ajută la construirea unor profiluri detaliate, care pot fi ulterior exploatate în campanii de influențare.

Fenomenul nu este izolat. Același tip de conținut include și postări despre „medicamente minune” care ar vindeca orice boală, aplicații care promit câștiguri rapide de milioane de euro sau „dezvăluiri” spectaculoase pe care cineva ar încerca să le ascundă.

În spatele acestor mesaje se află campanii bine structurate, care urmăresc să divizeze societatea și să polarizeze opinia publică. Sunt vizate inclusiv anumite categorii profesionale, precum medici sau polițiști, pentru a genera neîncredere și tensiuni sociale.

Mai mult, astfel de mecanisme pot duce și la consecințe directe pentru utilizatori, de la colectarea datelor personale până la tentative de fraudă online.