Cum sărbătoreşte Teatrul „Toma Caragiu”, la Ploieşti, Ziua Mondială a Teatrului

Vineri, 27 martie 2026, se sărbătorește Ziua Mondială a Teatrului. Și la Ploiești, Teatrul „Toma Caragiu” a pregătit o seară specială cu această ocazie. Astfel, teatrul ploieștean a programat o reprezentație a spectacolului Sub apă, de Ionuț Vișan, în regia lui Andi Vasluianu. Reprezentația face parte din programul celei de-a 22-a ediții a Campaniei Naționale „Artiștii pentru artiști”, organizată de Uniunea Teatrală din România, eveniment ce a devenit un simbol al solidarității în comunitatea teatrală românească și care marchează luna martie ca un moment al legăturii umane autentice între cei care dau viață acestei arte scenice.

Ziua Mondială a Teatrului este sărbătorită anual, pe 27 martie, pornind de la inițiativa din 1961 a Institutului Internațional de Teatru ITI. Pentru a marca acest moment special, Centrele ITI și comunitatea internațională de teatru organizează diverse evenimente naționale și internationale, iar unul dintre cele mai importante dintre acestea este difuzarea Mesajului Zilei Mondiale a Teatrului prin care, la invitația ITI, o figură de talie mondială își împărtășește reflecțiile asupra temei Teatrului și Culturii Păcii. Primul mesaj al Zilei Mondiale a Teatrului a fost scris de Jean Cocteau, în 1962.

Autorul din acest an al Mesajului Internațional pentru Ziua Mondială a Teatrului este actorul Willem Dafoe, actualul Director Artistic al Departamentului de Teatru de la La Biennale di Venezia, unul dintre membrii fondatori ai legendarei trupe The Wooster Group. Activând la The Performing Garage din New York între anii 1977 și 2004, aceștia au pus bazele unei abordări revoluționare în teatrul de avangardă.

Cariera sa teatrală a continuat prin colaborări de referință cu vizionari precum Bob Wilson, Marina Abramović, Richard Foreman și Romeo Castellucci. La începutul anilor ’80, Willem Dafoe și-a făcut debutul în cinematografie, devenind rapid o figură aclamată la nivel internațional pentru versatilitatea sa remarcabilă, pendulând cu ușurință între producții independente și succese comerciale, performanțele sale aducându-i patru nominalizări la Premiile Oscar și prestigiosul trofeu Coppa Volpi, pentru cel mai bun actor, la Festivalul de Film de la Veneția, în 2018.

În ceea ce privește reprezentanția de la Ploiești, biletele pot fi achiziționate de la Agenția de Bilete a Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, telefon 0244.522.774, sau online, accesând secțiunea Program spectacole de pe site-ul www.teatruploiesti.ro.

„Teatrul este mai mult decât o formă de artă; este un spațiu al întâlnirii dintre povești și oameni, dintre realitate și vis, dintre actor și public, iar cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului celebrăm puterea extraordinară a acestei arte de a ne aduce împreună, de a ne inspira și de a ne aminti cât de importantă este bucuria împărtășită”, au transmis reprezentanții Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești.