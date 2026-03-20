Festivalul „Nichita la Echinocțiu” revine la Ploiești. 11 zile de spectacole, ateliere și proiecții. Acces gratuit

Centrul Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion organizează în perioada 21 – 31 martie 2026 cea de-a XXI-a ediție a Festivalului artelor „Nichita la Echinocțiu”, unul dintre cele mai importante evenimente culturale dedicate memoriei poetului Nichita Stănescu.

- Publicitate -

Ca și în anii precedenți, programul este realizat de Centrul Dramatic Mythos și propune un maraton artistic consistent, cu spectacole de teatru, proiecții de film, expoziții, conferințe și ateliere de creație. Toate manifestările au ca scop apropierea tinerilor de valorile culturale românești, sub patronajul spiritual al lui Nichita Stănescu.

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc sâmbătă, 21 martie, de la ora 11.00, și va fi marcată de proiecția filmului „Antrenorul de îngeri”, realizat după spectacolul omonim semnat de Nichita Stănescu, în regia lui Mihai Vasile.

- Publicitate -

Pe parcursul celor 11 zile, publicul ploieștean va putea participa la numeroase evenimente culturale. Printre acestea se numără colocviul „Adolescența – un anotimp în infern?”, atelierele Universității Libere „Nichita Stănescu”, dar și aniversarea a 20 de ani de la premiera filmului „Negustorul de amintiri”, în regia lui Cătălin Apostol.

Programul include și ateliere de scenaristică, expoziții tematice – precum „Afișele festivalurilor nichitiene (1984 – 2026)”, dar și proiecții de filme documentare și artistice. De asemenea, vor avea loc conferințe, precum cea dedicată obiceiurilor și ritualurilor din Maramureș, susținută de etnologul Anca Stanca.

Un moment special al ediției din acest an îl reprezintă marcarea Zilei Mondiale a Teatrului, pe 27 martie, când va fi citit mesajul anual al Institutului Internațional de Teatru, transmis în 2026 de actorul Willem Dafoe. În aceeași zi este programată și premiera spectacolului „Soluția adecvatică” de Dumitru Solomon, în regia lui Mihai Vasile.

- Publicitate -

Festivalul continuă cu spectacole-atelier susținute de elevii Școlii Populare de Arte Ploiești, dar și cu evenimente dedicate anului Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la nașterea marelui sculptor, marcate prin proiecția documentarului „Zbor fără sfârșit”.

În ultimele zile ale festivalului, publicul va putea urmări spectacole inspirate din opera lui Nichita Stănescu, precum „Contemplarea lumii dinafara ei”, iar pe 31 martie va avea loc închiderea oficială, cu decernarea diplomelor pentru participanții la ateliere și proiecția filmului „Măreția frigului”.

Un festival cu tradiție, dedicat tinerilor

Festivalul „Nichita la echinocțiu” continuă tradiția manifestării „Zilele poeziei românești”, inițiată în 1984, la un an de la moartea poetului. În forma actuală, evenimentul a fost dezvoltat de Teatrul Equinox, fondat de regizorul Mihai Vasile, și continuat după 2014 de Centrul Dramatic Mythos.

- Publicitate -

De-a lungul anilor, festivalul a devenit un reper cultural pentru Ploiești, reunind tineri artiști, elevi și personalități ale vieții culturale românești. Organizatorii subliniază că evenimentul este conceput „de tineri pentru tineri”, oferind acces gratuit la toate manifestările.

În medie, aproximativ 40 de tineri din Ploiești și județul Prahova participă anual la atelierele festivalului, având ocazia să interacționeze direct cu artiști și profesioniști din diverse domenii.

Accesul publicului este gratuit la toate evenimentele din cadrul festivalului.