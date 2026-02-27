Un nou caz de agresiune în trafic în Ploiești. Șofer blocat și lovit pe Democrației [VIDEO]

Un nou caz de agresiune în trafic s-a petrecut vineri în Ploiești, în jurul orei 11.30. Vă reamintim că în această dimineață, tot în Ploiești, un alt șofer a fost la un pas să provoace un accident pe Bulevardul Republicii în încercarea de a intimida un alt participant la trafic.

- Publicitate -

Citește mai multe detalii aici: Șicanare în trafic la ieșirea din Ploiești surprinsă de o cameră de bord. Ce riscă șoferul agresiv [VIDEO]

Cel de-al doilea caz de agresiune în trafic a avut loc în jurul orei 11.30, pe strada Democrației. În urma unei neînțelegeri privind încadrarea pe benzile de circulație, șoferul unui autoturism marca Alfa Romeo a plecat în urmărirea unui Range Rover.

- Publicitate -

Potrivit victimei, pe strada Democrației acesta a fost ajuns din urmă, blocat în trafic, așa cum se poate vedea și în imagini, iar bărbatul agresiv s-a dat jos.

„Eram cu copilul în mașină. A venit la mine la geam, mi-a dat oglinda peste cap. A tras de mine, m-a scuipat și mi-a rupt geaca. Nu este normal ca în trafic să existe astfel de persoane”, a declarat șoferul agresat pentru Observatorul Prahovean.

Întrebat de la ce a pornit conflictul, victima a mai precizat.

- Publicitate -

„Sub pod la sud, dânsul mergea în fața, dar pe două benzi de circulație. Eu l-am claxonat ușor pentru că voiam să mă încadrez pentru virajul la stânga. Acest lucru l-a deranjat atât de tare încât a venit după mine.

Voi depune astăzi plângere la poliție. Singura mea greșeală a fost că l-am claxonat însă am recurs la acest gest pentru că mergea pe două benzi de circulație și nu mă puteam încadra”.

Observatorul Prahovean a solicitat și în acest caz un punct de vedere Poliției Prahova.