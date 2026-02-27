Un nou caz de agresiune în trafic în Ploiești. Șofer blocat și lovit pe Democrației [VIDEO]

Un nou caz de agresiune în trafic s-a petrecut vineri în Ploiești, în jurul orei 11.30. Vă reamintim că în această dimineață, tot în Ploiești, un alt șofer a fost la un pas să provoace un accident pe Bulevardul Republicii în încercarea de a intimida un alt participant la trafic.
Citește mai multe detalii aici: Șicanare în trafic la ieșirea din Ploiești surprinsă de o cameră de bord. Ce riscă șoferul agresiv [VIDEO]
Cel de-al doilea caz de agresiune în trafic a avut loc în jurul orei 11.30, pe strada Democrației. În urma unei neînțelegeri privind încadrarea pe benzile de circulație, șoferul unui autoturism marca Alfa Romeo a plecat în urmărirea unui Range Rover.
Potrivit victimei, pe strada Democrației acesta a fost ajuns din urmă, blocat în trafic, așa cum se poate vedea și în imagini, iar bărbatul agresiv s-a dat jos.
„Eram cu copilul în mașină. A venit la mine la geam, mi-a dat oglinda peste cap. A tras de mine, m-a scuipat și mi-a rupt geaca. Nu este normal ca în trafic să existe astfel de persoane”, a declarat șoferul agresat pentru Observatorul Prahovean.
Întrebat de la ce a pornit conflictul, victima a mai precizat.
„Sub pod la sud, dânsul mergea în fața, dar pe două benzi de circulație. Eu l-am claxonat ușor pentru că voiam să mă încadrez pentru virajul la stânga. Acest lucru l-a deranjat atât de tare încât a venit după mine.
Voi depune astăzi plângere la poliție. Singura mea greșeală a fost că l-am claxonat însă am recurs la acest gest pentru că mergea pe două benzi de circulație și nu mă puteam încadra”.
Observatorul Prahovean a solicitat și în acest caz un punct de vedere Poliției Prahova.
De ce se intampla astfel de mizerii? Pt ca legea se aplica preferential si sporadic.
Ca e legea prea ,,dura” cu astfel de specimene ….
Și cică să nu ai la tine spray paralizant….
Cu masina aia de 2000 lei imi era rusine sa merg cu ea da sa mai semnalizez ca „sunt vreun smecher” sa ma dau jos din caruta sa ma vada lumea
Atat il duce mintea pe garoi :)))