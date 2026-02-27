Cum s-a produs accidentul de la Bucov, în urma căruia un autoturism s-a răsturnat

Vineri, 27 februarie 2026, în Bucov s-a produs un accident rutier, în urma căruia un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile.
Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit, în urma verificărilor preliminare, că șoferița, în vârstă de 25 de ani, ar fi pierdut controlul volanului, intrând în coliziune cu „elemente d evegetați” aflate pe sensul opus deplasării, în afara carosabilului. În urma impactului autoturismul s-a răsturnat pe plafon.
În urma accidentului, șoferița a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru evaluare și îngrijiri medicale.
„În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor și condițiilor producerii accidentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.