- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Accident la Bucov. Un autoturism s-a răsturnat pe plafon

Corina Matei
Autor: Corina Matei
autoturism rasturnat

Vineri, 27 februarie 2026, pe DJ102E, în comuna Bucov, a avut loc un accident rutier. Un autoturism s-a răsturnat pe plafon. Șoferița a scăpat cu viață.

- Publicitate -

La locul producerii accidentului au intervenit o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului 1 Ploiești și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

„În eveniment a fost implicat un autoturism, acesta fiind răsturnat pe plafon, în care se afla o singură persoană”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

- Publicitate -

Aceștia au mai precizat că victima, o femeie în vârstă de 25 de ani, era conștientă la sosirea echipajelor, ieșită din autoturism. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului și, ulterior, a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Citește și: Cum s-a produs accidentul de la Bucov

autoturism rasturnat

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Ploiești fără păcănele. Ce spun organizatorii de jocuri de noroc: Efectul de protejare e doar iluzoriu!

Corina Matei Corina Matei -
Noua măsură legislativă care dă posibilitatea administrațiilor locale de...

Paranormal pe TikTok la Castelul Hasdeu. Primăria Câmpina: n-am aprobat! Plângere la Poliție pentru fals în declarații

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Primăria Câmpina dezminte informațiile conform cărora, în noaptea de...

Vreți un Ploiești fără păcănele? Sondaj Observatorul Prahovean

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -