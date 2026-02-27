Accident la Bucov. Un autoturism s-a răsturnat pe plafon

Vineri, 27 februarie 2026, pe DJ102E, în comuna Bucov, a avut loc un accident rutier. Un autoturism s-a răsturnat pe plafon. Șoferița a scăpat cu viață.

La locul producerii accidentului au intervenit o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului 1 Ploiești și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

„În eveniment a fost implicat un autoturism, acesta fiind răsturnat pe plafon, în care se afla o singură persoană”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Aceștia au mai precizat că victima, o femeie în vârstă de 25 de ani, era conștientă la sosirea echipajelor, ieșită din autoturism. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului și, ulterior, a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.