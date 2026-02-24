Mai multe zone din țară vizate de ploi, viscol, ninsori și vânt puternic. Cum va fi vremea la Ploiești

Meteorologii au emis, marți, noi avertizări cod galben și portocaliu de viscol, vânt puternic, zăpadă și polei. La munte, rafalele vor fi puternice, vizibilitatea redusă și stratul de zăpadă se va depune rapid.

- Publicitate -

A fost emisă și o informare de precipitații moderate cantitativ, lapoviță și polei în cea mai mare parte a țării, cu intensificări ale vântului.

Meteorologii au emis o informare de precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș și intensificări ale vântului, valabilă de marți dimineața până joi la ora 08:00.

- Publicitate -

Astfel, „în intervalul menționat, vor fi precipitații, marți (24 februarie) în cea mai mare parte a țării, iar până în dimineața zilei de joi (26 februarie) îndeosebi în jumătatea de est. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în centru, în est, iar în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) și în sud-est, vor fi perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare”.

Totodată, „se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp. În Carpații Meridionali și de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 15…30 l/mp, se va depune strat nou de zăpadă de 10…15 cm, iar la altitudini în general de peste 1700 m de 20…30 cm. Izolat se va forma polei și ghețuș”.

ANM avertizează că „vântul va avea intensificări marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri (25 februarie) îndeosebi în centru, în est și în extremitatea de sud-vest.

- Publicitate -

În zonele joase de relief și la munte vor fi viteze de 40…55 km/h și pe alocuri de 60…70 km/h, viscolind temporar ninsoarea, în zona montană și pe suprafețe mici în Moldova și Transilvania, iar miercuri (25 februarie) și în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) pe suprafețe mai mici și în Muntenia și Dobrogea”.

De asemenea, „în zona montană înaltă, vor fi rafale de 70…80 km/h și de peste 90…100 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol și se va reduce vizibilitatea semnificativ”.

Cod portocaliu și galben de viscol și vânt puternic

Meteorologii au emis și un cod galben de viscol și strat de zăpadă, valabil marți până la ora 20:00.

- Publicitate -

Astfel, „în Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m”. A fost emis și un cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, valabil tot până marți la ora 20:00.

„La altitudini de peste 1500 m, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafale de 80…110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, informează ANM.

Începând de marți dimineața și până seara la ora 20:00 va fi valabil și un alt cod galben de vânt puternic „în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50…70 km/h”.

- Publicitate -

Avertizări cod portocaliu și galben miercuri

ANM a emis și un cod galben de viscol valabil de marți seara până miercuri dimineața la 10:00. Astfel, „în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m”.

Meteorologii au emis și o altă avertizare cod portocaliu valabilă în același interval.

„În Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, avertizează aceștia.

- Publicitate -

Ninsori și viscol

Miercuri, între 10:00 – 20:00, va fi cod galben de zăpadă viscolită „în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură”, unde „vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m”. A fost emis și un cod portocaliu valabil miercuri până la ora 20:00.

Astfel, „la altitudini în general de peste 1700 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m”.

Meteorologii au mai emis încă o avertizare cod galben de vânt puternic pentru ziua de miercuri, valabilă tot până la ora 20:00.

- Publicitate -

Potrivit ANM, „în intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei, cu viteze de 50…70 km/h”.

Vremea în Ploiești

În Ploiești, marți, cerul va avea înnorări. Pe parcursul zilei va ploua, iar noaptea vor fi posibile precipitații mixte. Vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar cea minimă de -3…0 grade.

- Publicitate -

Miercuri, valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii februarie.

Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când vor fi precipitații mixte și posibil polei. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 5…6 grade, iar cea minimă de -3…0 grade.