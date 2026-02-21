Restricții de circulație din cauza ninsorii. Starea drumurilor la nivel național

Poliția rutieră a impus mai multe restricții de circulație pe drumurile naționale unde sunt semnalate condiții meteo nefavorabile. Astfel, pe A 3, între Ploiești și București se circulă în cindiții de iarnă, ca și pe autostrada A2 București-Cernavodă, cu utilaje de deszăpezire în față și echipaj de poliție, din cauza vizibilității reduse și a ninsorii viscolite.

- Publicitate -

Situația drumurilor naționale și autostrăzilor se prezintă astfel sâmbătă dimineață:

-A0+A2 km 10-64 carosabil acoperit parțial cu strat de zăpadă de 2-5 cm, condiții de ninsoare, temperaturi negative;

- Publicitate -

-A2 km 64-80 carosabil acoperit cu zăpadă, temperaturi negative, precipitații de ninsoare.

-A2 km 84-160 carosabil umed, fără precipitații semnificative

Trafic normal și vânt lateral care mai afectează vizibilitatea pe alocuri.

- Publicitate -

Pe autostrada A1 București-Pitești, situația se prezintă astfel:

– A0 și A1, tronson km 11-64: carosabil ud, pe alocuri cu strat subțire de zăpadă, precipitații sub forma de ninsoare, temperatura in jurul valorii de -1 grad, trafic normal.

– tronson km 64-94: Carosabil acoperit parțial cu strat subțire de zăpadă, trafic normal, precipitații sub forma de ninsoare;

- Publicitate -

– tronson km 94-149: Carosabil cu zăpadă depusă, trafic normal, precipitații sub forma de ninsoare.

Pe întreg tronsonul este vânt care viscolește precipitațiile, se acționează cu material antiderapant.

Pe autostrăzile A0 Centura București și A3 București-Brașov se circulă în condițiile unui carosabil acoperit cu zăpadă, cu precipitații de ninsoare, cu intensificări puternice ale vântului.

- Publicitate -

Pe autostrada A7 Ploiești-Adjud se circulă în condițiile unui carosabil uscat, cu intensificări puternice ale vântului, fără restricții de trafic.

În județul Giurgiu, pe DN 5D dinspre municipiul Giurgiu către vamă cu Bulgaria, circulația rutieră este oprită din cauza coloanei de camioane formată ca urmare a lucrărilor de reparații la nivelul Podului Giurgiu – Ruse. Traficul este deviat prin municipiul Giurgiu și pe DC 94.

Drumuri naționale cu trafic oprit din cauza condițiilor meteorologice:

- Publicitate -

– DN 21A Țăndărei/IL – Bărăganul/BR;

– DN 3 Islaz/IF – Călărași/CL.

Restricție temporara a circulației pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 tone din cauza condițiilor meteo:

- Publicitate -

– ⁠DN 3A, sectorul km 0+000 – 43+000, între Lehliu-Gara (CL) – Drajna Noua (CL);

– DN 4, sectorul km 20+300 – 59+000⁠, între Frumușani (CL) – Oltenița (CL).

Restricție temporara a circulației pentru autovehiculele cu MTMA > 3,5 tone din cauza condițiilor meteo:

- Publicitate -

– DN 21 Slobozia/IL-Viziru/BR.

– DN 2C Slobozia/IL-Costești/BZ.

– DN 2A Slobozia/IL-Urziceni/IL.