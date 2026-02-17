Cauza incendiului izbucnit în hala industrială din Ploiești

Un incendiu a izbucnit marți în jurul prânzului într-o hală industrială unde sunt prelucrate mase plastice, în Ploiești, pe strada Pompelor.

La fața locului ISU Prahova a mobilizat un număr mare de echipaje, însă, din fericire, incendiul nu a fost unul de amploare.

Aproximativ 17 angajați au reușit să iasă singuri din clădirea în care a izbucnit focul. Incendiul s-a manifestat la etajul I al clădirii, fără degajări mai de fum.

După aproximativ o oră, incendiul a fost lichidat. „Suprafața totală afectată a fost de aproximativ 100 mp”, au transmis reprezentanții ISU la finalizarea intervenției.

Pompierii au stabilit că incendiul a avut drept cauză probabilă producerea unui scurtcircuit electric la nivelul unei aeroterme.