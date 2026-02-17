Incendiu la o hală industrială în Ploiești

Marți, 17 februarie 2026, a izbucnit un incendiu la o hală industrială situată în municipiul Ploiești, pe strada Pompelor. Potrivit primelor informații, în interiorul halei sunt prelucrate deșeuri din mase plastice.

UPDATE: În jurul orei 13.05 incendiul a fost stins

Vezi și: Imagini de la incendiul halei industriale din Ploiești

UPDATE: „Este vorba despre o hală unde se prelucrează mase plastice (deșeuri). Arde la etajul unei clădiri, în interior, încă nu poate fi estimată suprafața. Nu există degăjari mari de fum”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

ora 12:45: Actualizare: incendiul este localizat. Pompierii acționează pentru lichidarea acestuia.

Până în momentul de față 15-17 persoane s-au autoevacuat. Nu sunt victime raportate până în acest moment.

Știre inițială

Pompierii prahoveni intervin pentru gestionarea situației. Au fost alocate pentru intervenție, din cadrul Detașamentului 1 Ploiești, trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, precum și echipaje ale Detașamentului 2 Ploiești, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Ulterior, la eveniment a fost alocată și autoscara de la Detașamentul 1 Ploiești.

Misiunea este dinamică.

Revenim cu detalii.