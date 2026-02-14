150 de oi au fost salvate dintr-un incendiu violent la Starchiojd. Flăcările au cuprins un saivan

Aproximativ 150 de oi au fost salvate noaptea trecută dintr-un incendiu violent care a cuprins un saivan din Starchiojd.

- Publicitate -

Potrivit ISU Prahova, focul a izbucnit în jurul orei 23.00. Mobilizarea persoanelor care se aflau într-o anexă, și ea cuprinsă de flăcări, și a pompierilor a făcut ca cele 150 de oi care erau adăpostite în saivan să fie salvate.

„La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Vălenii de Munte cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, sprijiniți de Garda de Intervenție Măneciu, care a acționat cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, precum și de un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

- Publicitate -

Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă la un saivan și la o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, existând pericol de propagare la vecinătăți.

În interiorul adăpostului se aflau circa 150 de ovine, care au fost evacuate la timp de către proprietar și de echipele de intervenție”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Din păcate, aproximativ 20 de păsări (găini) au fost surprinse de incendiu și nu au putut fi salvate. De asemenea, focul a afectat baloți de furaje depozitați în apropiere, fiind salvați aproximativ 300 de baloți de paie.

- Publicitate -

Nu au existat persoane rănite.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind coșul de fum neizolat corespunzător față de materialele combustibile din apropiere.