Ceață densă în Ploiești și alte 43 de localități din Prahova

Ploieștiul și alte 43 de localități din județ sunt în această dimineață sub atenționare meteo de tip cod galben de ceață densă.

Vizibilitate este redusă sub 200 m și izolat sub 50 m. Atenționare urmează să expire la ora 08.00.

Ploiesti, Mizil, Brazi, Urlați, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Blejoi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Iordăcheanu, Păulești, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Gura Vadului, Plopu, Gherghița, Vadu Săpat, Lapoș, Călugăreni, Tătaru, Jugureni, Olari, Fântânele și Sălciile.

Cum se circulă în țară

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, sâmbătă dimineață, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Este semnalată ceață, cu scăderea vizibilității sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Argeș, Bacău, Botoșani, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Iași, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea și Vaslui, dar și în mun. București, circulându-se pe un carosabil preponderent umed.

De asemenea, vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceții sub 200 de metri pe autostrăzile A0 Centura București, A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A4 Ovidiu-Agigea și A7 Ploiești-Adjud, carosabilul fiind umed, temperaturi pozitive.