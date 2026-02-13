Trafic de coșmar în această dimineață la ieșirea din Ploiești pe la Podul înalt

Se circulă cu dificultate în această dimineață pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, la ieșirea din Ploiești spre Târgoviște, în zona Podul Înalt.

- Publicitate -

Potrivit mai multor participanți la trafic, în această dimineață, în jurul orei 08.00, o distanță de aproximativ 1 kilometru a fost parcursă în mai mult de 30 de minute.

În aplicațiile de monitorizare a traficului rutier sunt raportate coloane de mașini formate și în zona Păltiniș de pe aceeași stradă și același sens de mers.

- Publicitate -

Poliția Prahova anunță că în zonă nu a fost înregistrat vreun eveniment rutier care să dea peste cap circulația.

Precizăm că Ploieștiul și alte localități învecinate sunt în această dimineață sub cod galben de ceață densă, până la ora 09.00.