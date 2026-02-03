Lacuri cu substanțe toxice, neprotejate, între casele oamenilor. Dezastru ecologic în Ploiești

Despre sursele de poluare ale Ploieștiului, unele cu o istorie veche de zeci de ani, Observatorul Prahovean a mai scris. Revenim însă asupra unei zone unde dezastrul ecologic a devenit tot mai vizibil și tot mai greu de ignorat. În mijlocul cartierului Mimiu, care înconjoară fosta rafinărie Astra, au apărut adevărate lacuri pline cu substanțe toxice.

Deși închisă de ani buni, rafinăria Astra continuă să producă efecte nocive asupra populației din zonă. Dacă până nu demult batalurile pline cu reziduuri petroliere erau ascunse privirii de garduri masive din beton sau de rezervoarele uriașe de depozitare și procesare, astăzi situația s-a schimbat radical.

Plăcile de beton au dispărut treptat, iar din garduri au mai rămas doar fragmente. Rezervoarele au fost tăiate și valorificate la fier vechi. Între casele oamenilor din Mimiu și lacurile cu reziduuri petroliere nu a mai rămas niciun paravan de protecție. Poate doar mormanele de gunoi menajer, omniprezente, pe care nu le vede nimeni și nu le ridică nimeni.

În lipsa unor soluții reale, locuitorii continuă să arunce deșeuri pe marginea drumului, îngroșând stratul de gunoaie care a transformat cartierul într-un adevărat focar de infecție.

Revenind la batalurile fostei rafinării Astra, acestea sunt acum expuse în toată „splendoarea” lor toxică. Chiar și în plină iarnă, pe ger, mirosul puternic de produs petrolier este greu de suportat. Devine aproape inutil să ne imaginăm cum se simte aerul în zilele toride de vară. Mai ales că mirosul ajunge frecvent și în cartierul Bariera București, aflat în imediata apropiere.

Vorbim despre o poluare olfactivă gravă, dublată de o poluare istorică a solului și a pânzei freatice. Un pericol real pentru sănătate, dar și pentru siguranța fizică a locuitorilor din Mimiu, în special a copiilor. Fără garduri, fără semnalizare și fără măsuri de securizare, oricând un copil sau o persoană care nu cunoaște zona poate cădea în lacurile pline cu substanțe toxice.

Oamenii spun că nicio autoritate nu a luat, până acum, vreo măsură concretă pentru ecologizarea batalurilor sau limitarea poluării. Mai mult, sunt revoltați că trăiesc în ceea ce numesc „cel mai vitregit cartier al Ploieștiului”: străzi pline de cratere și noroi, spații dintre case sufocate de gunoaie și un miros permanent de deșeuri amestecat cu produse petroliere, care îi îmbolnăvește, zi de zi.