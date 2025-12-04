Corpul de control trimis la ESZ Prahova și Apele Române

Corpul de control a fost trimis la Exploatare Sistem Zonal (ESZ), dar și la Apele Române, în urma crizei declanșată în Prahova din cauza lipsei apei. Anunțul a fost făcut de Florin Ghiță, directorul general interimar al Apelor Române.

- Publicitate -

„Așa cum a spus și doamna ministru, există un corp de control care a fost trimis atât la Apele Române cât și la societate, la ESZ. Așteptăm raportul corpului de control și în funcție de măsurile din cadrul raportului corpului de control se vor lua măsurile necesare.

În momentul de față prioritate a fost asigurarea apei pentru populație.

- Publicitate -

Citește și: Primele vești bune în criza apei din Prahova. Video exclusiv

Și eu consider că a fost o lipsă de comunicare și repet, nu s-au luat în calcul toate scenariile, inclusiv acesta.

Adică înainte să înceapă operațiunea de golire a lacului trebuia să se ia calcul toate scenariile (n.r. inclusiv viitura)”, a declarat Florin Ghiță.

- Publicitate -

Întrebat cum de specialiștii nu au putut anticipa o asemenea situație în condițiile în care a fost anunțat un cod portocaliu de ploi torențiale cu 48 de ore, Florin Ghiță a răspuns:

„Da, nu știu. Repet. Așteptăm ancheta care e în curs și o să vedem vinovații”.