ESZ pregătit să livreze apă în Prahova. Este așteptat rezultatul analizelor

Exploatare Sistem Zonal (ESZ) anunță joi dimineață că, din punct de vedere tehnic, fizic și chimic, este pregătit să livreze apă către operatorii și industrie, în vederea livrării către populație.

- Publicitate -

„În această dimineață, suntem pregătiți din punct de vedere tehnic, fizic si chimic, să livrăm apă către agenții economici.

Din acest moment, așteptăm pentru 72 de ore rezultatele analizelor microbiologice, pentru a ne asigura că apa respectă standardele prevăzute în OUG 7/2023”, au transmis reprezentanții ESZ prin intermediul unui comunicat de presă.

- Publicitate -

Citește și: Primele vești bune în criza apei din Prahova. Video exclusiv

Vom reveni cu detalii