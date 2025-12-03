- Publicitate -
Observatorul Prahovean

Primele vești bune în criza apei din Prahova. Video exclusiv

Oana Stoica
Autor: Oana Stoica

La aproape o săptămână de când peste 100.000 de prahoveni și dâmbovițeni au fost lăsați fără apă, urmare a crizei care a devenit temă de scandal național, apar și primele veșlti bune, urmare a pașilor făcuți în fluxului tehnologic.

După aproape o săptămână de când o criză fără precedent a lovit alimentarea cu apă a populației, unor spitale și scoli, agenților economici și a centralei electrice de la Brazi, foarte importantă în sistemul energetic național, dincolo de pasarea responsabilității politice, în spate au fost mobilizați specialiștii adevărați, cei care au lucrat pentru a rezolva problema gravă de la barajul Paltinu.

Observatorul Prahovean vă oferă o înregistrare exclusivă cu prefectul de Prahova Daniel Nicodim și cu directorul general al Apelor Române, Florin Ghiță, care fac precizări legate de stadiul actual al fluxului prin care se va relua alimentarea cu apă în zonele afectate.

Se pare că lucrurile au mers ceva mai bine decât se estimase inițial, la începerea procedurilor, astfel încât alimentarea cu apă s-ar putea face chiar în weekendul care se apropie, iar manevrele tehnice pentru repornirea centralei electrice de la Brazi se pot efectua de mâine, conform declarațiilor celor doi.

Video exclusiv Observatorul Prahovean:

Sondaj Observatorul Prahovean

