Criza apei: Hidro Prahova nu mai distribuie apă potabilă în cisterne

Apa distribuită de Hidro Prahova, în rezervoare și cisterne, în localitățile afectate de problemele apărute la barajul Paltinu și la stația de tratare Voila nu mai este potabilă.

- Publicitate -

Operatorul a precizat că decizia a fost luată pentru extinderea rapidă a distribuției și menținerea unui flux constant de apă către cât mai mulți abonați, în condițiile în care:

volumul de apă transportată a crescut semnificativ;

numărul de rezervoare și transporturi zilnice a fost suplimentat;

procedurile DSP Prahova impun igienizarea fiecărei cisterne înainte de fiecare reumplere: o operațiune care, în contextul actual, ar încetini drastic distribuția și ar reduce cantitățile livrate.

„Pentru că dorim să asigurăm cât mai multă apă pentru populație, Hidro Prahova SA informează abonații din localitățile afectate că, începând de astăzi, 03 decembrie 2025, apa transportată prin rezervoarele și cisternele aflate pe teren va fi destinată exclusiv uzului menajer”, au precizat reprezentanții Hidro Prahova într-un comunicat de presă.

- Publicitate -

În acest context, precizăm că apa distribuită până marți, 2 decembrie, a fost potabilă și a putut fi consumată în siguranță.

Citește și: ESZ pregătit să livreze apă în Prahova. Este așteptat rezultatul analizelor

„Apa din rezervoarele amplasate în teren poate fi folosită DOAR pentru activități menajere.

- Publicitate -

NU trebuie utilizată pentru:

băut

prepararea alimentelor

igienă personală (spălat pe dinți, clătirea alimentelor etc.)

Pentru consum, singura apă potabilă rămâne apa îmbuteliată distribuită din rezervele de stat ale Guvernului, prin administrațiile locale”, a mai precizat Hidro Prahova în același comunicat de presă.