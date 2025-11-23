Prețul cărnii de porc în Ploiești, cu o lună înainte de Crăciun

În Ploiești, pregătirile pentru masa de Crăciun încep cu inevitabila întrebare: cât mai costă carnea de porc? Un simplu tur prin supermarketuri și măcelării arată un peisaj în care prețurile variază semnificativ de la un raft la altul.

Prețurile în supermarket

La Kaufland, prețul pentru pulpa de porc pleacă de la 26,46 lei kilogramul, iar ceafa sare la 32,57 lei/kilogram. Cotletul costă 30,54 lei/kilogram, iar mușchiulețul atinge unul dintre cele mai mari prețuri din oraș, 42,76 lei/kilogram. Scărița trece și ea de 37 de lei/kilogram, iar cârnații costă 30,54 lei/kilogram.

La Carrefour, pulpa urcă la 27,90 lei/kilogram, ceafa scade ușor la 29,90 lei/kilogram, iar cotletul se menține în jurul aceluiași preț, undeva la 30,59 lei/kilogram. Mușchiulețul se apropie din nou de zona de vârf, 42,70 lei/kilogram, în timp ce scărița se vinde cu 34,90 lei/kilogram.

La Penny, pulpa de porc trece de 30 de lei, ajungând la 30,99 lei/kilogram. Ceafa fără os costă 31,50 lei/kilogram, cotletul fără os 35,69 lei/kilogram, iar fleica se oprește la 28,99 lei/kilogram. Mușchiulețul scade față de alte supermarketuri la 37,99 lei/kilogram, iar cârnații sunt printre cele mai accesibile opțiuni, 26,99 lei kilogramul.

Prețurile la măcelării

Măcelăriile vin, în schimb, cu un alt ritm.

În zona Malu Roșu, la măcelăria Pion, mușchiulețul costă 42 lei kilogramul, ceafa 31,50 lei/kilogram, scărița coboară surprinzător la 29,50 lei/kilogram.

Prețul pentru un kilogram de pulpă de porc este de 26,50 lei, iar slănina rămâne cea mai ieftină, costând 16,50 lei kilogramul.

În piețele din oraș, prețurile sunt relativ mai mici.

La o măcelărie cu ofertă populară, pulpa și spata au același preț, de 21,90 lei kilogramul. Ceafa ajunge la 28,90 lei/kilogram, iar mușchiul file se vinde cu 25,90 lei/kilogram.

Tot în piață, o măcelărie mai selectă ridică ștacheta: pulpa ajunge la 28 lei/kilogram, ceafa la 34 lei/kilogram, mușchiulețul interior la 35,50 lei/kilogram, iar pieptul se vinde cu 27,50 lei kilogramul.

Cu prețuri între 16,50 lei și 42,76 lei kilogramul, diferențele sunt clare. Pe măsură ce se apropie aglomerația din decembrie, carnea de porc se scumpește vizibil, iar o tură prin mai multe magazine chiar poate reduce nota finală.

