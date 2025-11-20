Cât costă porcul de ”casă” în Prahova. Mitul e mai ieftin ”în viu” pică la cântar

Pe măsură ce se apropie Crăciunul, interesul pentru porcul crescut în gospodărie capătă din nou amploare, însă nu la nivelul de altădată. Dacă în unele familii sacrificarea porcului rămâne o tradiție de neînlocuit, calculele reci din 2025 arată o realitate greu de ignorat: prețurile cresc, iar diferența dintre „porcul de casă” și carnea din supermarket aproape că că nu există.

O echipă a Observatorului Prahovean a documentat în detaliu situația din comunele din jurul Ploieștiului, dar și dinamica explozivă de pe site-urile de anunțuri și de pe Facebook, acolo unde, la început de sezon, oferta pare copleșitoare. Un video relevant puteți urmări la finalul articolului.

Carnea din supermarket: 16–35 lei/kg. Cât cer crescătorii particulari?

În marile magazine, carnea de porc pornește de la 16 lei/kg și ajunge la 35 lei/kg atunci când vorbim de specialități. Sunt prețuri transparente, afișate la raft.

În gospodăriile din Prahova, prețul pentru porcul în viu a urcat însă la 20 lei/kg, asta dacă bați la poarta omului. În acest moment, abatoarele nu oferă mai mult de 6–7 lei/kg în viu, un preț care îi determină pe crescători să evite sistemul autorizat și să vândă direct către populație, deși riscurile sunt evidente.

La Târgșorul Vechi, afișele „Vând porci” sunt prezente pe garduri din aproape fiecare sat. Numai că de la zâmbetul amabil al gospodarilor până la grimasa pe care o fac atunci când află de unde suntem și ce reportaj realizăm este distanță mare.

Cum află că suntem de la presă, oamenii se feresc să mai vorbească. Aflăm, totuși, că prețul este acum de 20 de lei pe kilogramul de porc „în viu”. În șoaptă, spun că le este teamă de ANAF, de DSV sau de orice altă instituție care s-ar putea sesiza că vând porcii din gospodărie.

Online, piața „înflorește”: rezervări, avansuri, negocieri

Dacă în teren oamenii se feresc să vorbească, în mediul online situația este complet diferită. Pe site-urile de anunțuri și pe Facebook apar zilnic zeci, uneori sute de oferte pentru porci de Crăciun. Sub protecția anonimatului, reporterii noștri au sunat mai mulți vânzători de ocazie, pentru a înțelege modul real de funcționare al pieței.

Concluziile sunt clare:

– 12,50 lei/kg în viu – cel mai mic preț întâlnit, pentru rezervările făcute din timp

– 16–18 lei/kg în viu – prețul cerut de cei care mizează pe apropierea sărbătorilor

– Arvuna este obligatorie în aproape toate cazurile.

– Prețul final poate crește chiar cu 2–3 lei/kg înainte de Crăciun

Pe scurt: cumperi un porc „pe încredere”, fără garanții privind modul de creștere sau sănătatea animalului.

Mitul „porcului ieftin” se prăbușește la cântar

Calculele cu prețul porcului ”în viu” par avantajoase. Realitatea este însă alta. După sacrificare și tranșare se pierd aproximativ 25% din greutatea porcului. Mai exact ce se elimină: sânge, intestine, o parte din oase.

Un porc de 150 kg în viu, cumpărat cu 15 lei/kg (preț mediu în cazul rezervărilor), înseamă 2.250 lei. După sacrificare, rămân aproximativ 110 kg de carne utilă. Așa ajungem la prețul real al kilogramului de carne: 20–21 lei/kg. Aproape identic cu prețurile din supermarket, unde carnea este controlată sanitar și, de multe ori, promoțiile scad costul chiar sub acest nivel.

Merită sau nu porcul din gospodărie?

Da, dacă pui preț pe tradiție, pe gustul natural și pe obiceiul de a lua parte la sacrificare. Nu neapărat, dacă vrei doar să economisești. Diferența de cost a devenit atât de mică, încât experiența, nu prețul, este atributul principal al porcului crescut în gospodărie. Așa că, în final, tradiția rămâne una scumpă, doar pentru cei cu dare de mână și cu atracția pentru ritualurile de sacrificare.