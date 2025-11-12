„Neasumare crasă”. Nepoata bătrânului plimbat printre spitale reacționează

„Rog conducerea Spitalului Județean de Urgență Ploiești să nu mai bage <gunoiul sub preș>”. Este reacția Sofiei Mihalcea, nepoata lui Ion Vlad, bătrânul de 87 de ani, plimbat printre spitale, în urma apariției comunicatului remis de conducerea SJU pe marginea acestui caz.

Vă reamintim, Spitalul Județean de Urgență Ploiești a reacționat astăzi, 12 noiembrie, în urma scandalului generat de faptul că un bolnav de 87 de ani, Ion Vlad, a fost plimbat între spitale, ba chiar trimis acasă de la SJU, pe motiv că „are o vârstă” și este din alt județ.

Deși Colegiul Medicilor a solicitat rezultatele anchetei disciplinare și administrative, conducerea unității sanitare a transmis că plimbările între spitale au fost, de fapt, „consulturi medicale în interesul pacientului”, motiv pentru care nimeni nu poate fi tras la răspundere.

Imediat după ce a aflat poziția unității sanitare, nepoata lui Ion Vlad a avut o reacție virulentă și a transmis faptul că va depune plângere la Colegiul Medicilor și la Ministerul Sănătății.

„Răspunsul celor de la SJU Ploiești arată o lipsă totală de empatie și respect față de pacient și aparținător. E o neasumare crasă a întregului caz, de parcă ar fi vina pacientului că s-a îmbolnăvit.

Mai constat, totodată, o lipsă de conduită și devotament a medicilor care și -au pus parafa pe hârtiile din 29 respectiv 30 octombrie. Din punctul meu de vedere, ca aparținător, e o formă de malpraxis. Cum să trimiți acasă un pacient, în scaun cu rotile, fără tratament, cu …sfatul de a căuta un psihiatru, respectiv un centru.

Pe 4 noiembrie, bunicul meu a fost internat cu bronhopneumonie acută și trecut direct pe antibiotic injectabil. Este de 8 zile internat. Se pare că această pneumonie a apărut, miraculos, peste noapte.

Sunt sub efectul nervilor, însă, sunt decisă să fac plângere la Colegiul Medicilor și la Ministerul Sănătății”, a transmis Sofia Mihalcea.