Ploiești: A scos cuțitul pentru a-și face dreptate în trafic

Un incident s-a petrecut weekendul trecut în traficul din Ploiești. Un bărbat a coborât din mașină cu un cuțit pentru a-și face dreptate.

Totul s-a întâmplat sâmbătă în jurul orei 13.30, pe strada Oltului din municipiu. Din fericire nimeni nu a fost rănit.

Din imaginile primite pe adresa redacției reiese că un bărbat a coborât de la volanul autoturismului cu un cuțit și a încercat să intimideze/agreseze un alt șofer, un tânăr de 20 de ani. Mama acestuia ar fi încercat să aplaneze conflictul care s-a iscat în urma unei șicanări în trafic.

După ce au plecat de pe strada Oltului, tânărul a apelat 112 și a povestit ce s-a întâmplat când a ajuns în zona domiciliului său.

Polițiștii l-au identificat pe șoferul agresiv și l-au sancționat potrivit Legii 61 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Potrivit ploieștenilor care locuiesc pe strada Oltului, altercațiile din trafic din această zonă sunt frecvente.

„Strada este îngustă din cauza mașinilor parcate și, din păcate, unii șoferi din neatenție sau nepăsare nu dau prioritate si blochează traficul. De aici rezultă claxoane, înjurături, însă de data asta a fost prea de tot… respectivul domn avea un cuțit”, este mesajul primit pe adresa redacției alături de înregistrarea video de mai jos.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere IPJ Prahova.