Incendiu la o hală din Albești Paleologu. Pericol de explozie

Roxana Tănase
Roxana Tănase
incendiu Albești
sursa foto: Whatsapp Info Trafic Prahova

Pompierii militari au fost solicitați, marți, să intervină pentru stingerea unui incendiu pe raza comunei Albești Paleologu, la o hală unde își desfășoară activitatea un atelier auto. Într-o parte din hală sunt depozitați saci cu aproximativ 50 de tone de azotat de amoniu, existând pericol de explozie. VIDEO la finalul articolului.

UPDATE: Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a anunțat că au fost instituite restricții temporare de trafic pe Drumul Național 1D, în comuna Albești Paleologu. Potrivit ISU Prahova, incendiul a fost localizat.

Pompierii militari prahoveni acționează, în aceste momente, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o hală de pe raza localității Albești Paleologu.

„Din primele informații primite până în acest moment, este vorba despre o hală în care își desfășoară activitatea un atelier auto, iar o altă parte a acesteia este destinată depozitării unor saci cu azotat de amoniu (aproximativ 50 tone).

La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Mizil, al Gărzii de Intervenție Urlați și al Detașamentelor 1 și 2 Ploiești, fiind vorba despre 5 autospeciale de stingere, o autocisternă și o ambulanță SMURD”, a precizat ISU Prahova

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 200 mp. Pompierii depun eforturi pentru localizarea incendiului și împiedicarea propagării spre zona depozitului în care se află sacii cu azotat. Se acționează permanent pentru răcirea zonei depozitului.

incendiu albesti hala azotat amoniu

