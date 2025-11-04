Cauza incendiului: O hală în care se afla azotat de amoniu a ars la Albești

O hală în care funcționa un atelier și în care se aflau depozitate aproximativ 50 de tone de azotat de amoniu a luat foc în această după amiază la Albești Paleologu.

Din cauza pericolului de explozie, traficul pe DN1D a fost restricționat pe toată durata intervenției.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. În urma eforturilor susținute depuse de pompierii prahoveni, focul a fost stins.

Nu s-au înregistrat victime.

După finalizarea intervenției, cauza incendiului a fost stabilită ca fiind „efectul termic al curentului electric”. Incendiul ar fi pornit de la un autovehicul aflat în atelierul de reparații auto din incinta halei afectate de incendiu.