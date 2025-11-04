- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Cauza incendiului: O hală în care se afla azotat de amoniu a ars la Albești

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
cauza incendiu albesti

O hală în care funcționa un atelier și în care se aflau depozitate aproximativ 50 de tone de azotat de amoniu a luat foc în această după amiază la Albești Paleologu. 

- Publicitate -

Din cauza pericolului de explozie, traficul pe DN1D a fost restricționat pe toată durata intervenției.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. În urma eforturilor susținute depuse de pompierii prahoveni, focul a fost stins.

- Publicitate -

Nu s-au înregistrat victime.

După finalizarea intervenției, cauza incendiului a fost stabilită ca fiind „efectul termic al curentului electric”. Incendiul ar fi pornit de la un autovehicul aflat în atelierul de reparații auto din incinta halei afectate de incendiu.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...

Lumina Noctis la Ploiești: Cum a fost în prima seară

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:00, Palatul...

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -