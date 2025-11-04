Restricții de trafic pe DN1D, la Albești Paleologu. Pericol de explozie

Restricții temporare de trafic pe Drumul Național 1D, în comuna Albești Paleologu, după ce pompierii militari au fost solicitați, marți, să intervină pentru stingerea unui incendiu la o hală unde își desfășoară activitatea un atelier auto și unde sunt depozitați saci cu aproximativ 50 de tone de azotat de amoniu, existând pericol de explozie.

Update ora 14.09: Traficul a fost reluat în condiții normale

Update ora 13.41: Incendiul a fost localizat.

Misiunea pompierilor prahoveni este, la această oră, în dinamică. Detalii AICI.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a anunțat că au fost instituite restricții temporare de trafic pe Drumul Național 1D, în comuna Albești Paleologu.

„Din primele informații obținute în urma unui apel primit prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, rezultă că la o hală situată în comuna Albești Paleologu, în zona din proximitatea drumului național, se manifestă un incendiu. Recomandăm tuturor participanților la trafic să manifeste prudență și să respecte indicațiile polițiștilor”, a transmis IPJ Prahova.