Bătaia de joc continuă. Lucrările pe DN1, zona Posada, nu sunt gata

Deși centrul Infotrafic al IGPR a transmis că circulația în zona viaductului Valea Conciului de pe DN1-Valea Prahovei, va reveni la normal miercuri, 22 octombrie, după ora 17.00, nervii șoferilor sunt și astăzi puși la mare încercare. Termenul nu a fost respectat, asta pentru că, la momentul de față, se toarnă stratul de uzură.
Bătaia de joc din partea drumarilor la adresa șoferilor care circulă pe Drumul Național nr. 1 continuă. Muncitorii au început asfaltarea viaductului Valea Conciului, la kilometrul 113+800 metri, în zona localității Comarnic, iar ieri, 22 octombrie, centrul Infotrafic al IGPR, transmitea că circulația va reveni normal după ora 17.00, lucru care, însă, nu s-a întâmplat.
Potrivit reprezentanților Poliției Prahova, traficul este și astăzi îngreunat, asta deoarece se toarnă stratul de uzură.
Potrivit șoferilor care stau blocați în trafic, la această oră sunt coloane de mașini formate pe kilometri întregi, atât pe sensul spre Ploiești cât și pe cel spre Brașov.
Acelasi lucru si la podul de la Bucov. Sensul spre Ploiesti a fost deschis cand au fost montate acele benzi de cauciuc de la imbinari. Pe sensul spre Bucov acestea au fost montate de mai bine de 3 zile, insa nu stiu ce tot se face acolo. Nu e nimeni raspunzator, Politia nu face nimic… Saracii guvernanti, cum o fii sa traiesti toata viata cu o mare durere-n c…?