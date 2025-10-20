Drift urmat de accident în Parcul Municipal Vest din Ploiești

Parcul Municipal Vest de la marginea Ploieștiului continuă să fie o atracție pentru tinerii pasionați de mașini. Nu este străin nimănui faptul că, periodic, aici sunt organizate curse de mașini sau drifturi.
Weekend-ul care tocmai a trecut a fost marcat de producerea unui eveniment rutier al cărui autor este chiar un șofer teribilist, care încerca un derapaj controlat.
Tânărul aflat la volanul unui BMW nu a reușit să mai stăpânească mașina și a intrat în alte două autoturisme care se aflau parcate.
Din fericire, în urma evenimentului nu au fost înregistrate victime, însă cele trei mașini au fost avariate serios.
Polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea evenimentului și l-au sancționat pe șoferul vinovat cu 1.215 lei. Totodată i-au suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 60 de zile.