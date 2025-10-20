Detectoarele de gaz. Când sunt obligatorii și cine le poate monta în Prahova

După tragedia din cartierul bucureștean Rahova, a reapărut în spațiul public o temă care ar fi trebuit să dispară de mult într-o societate dezvoltată: detectoarele de gaz și obligativitatea montării lor pentru orice tip de consumator de gaz.

- Publicitate -

Legislația românească obligă proprietarii să monteze detectoare automate de gaz în încăperile unde există aparate consumatoare de gaze (centrale, aragazuri) dacă ferestrele au geamuri cu grosime peste 4 mm sau sunt de tip termopan/securizat. Scopul este declanșarea automată a alarmei și oprirea furnizării gazului dacă în aer se acumulează cel puțin 2% metan.

Potrivit Ordinului ANRE nr. 89/2018, senzorii sunt obligatorii și în spațiile unde există risc de intoxicații, incendii sau explozii. Mai mult, este interzisă scoaterea lor din funcțiune sau utilizarea aragazului/centralei dacă detectorul nu funcționează conform specificațiilor.

- Publicitate -

118 firme acreditate ANRE la nivelul județului Prahova pentru montaj detectoare și reparații gaze

Montajul și reparațiile pot fi efectuate doar de firme autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE). În România, potrivit site-ului ANRE, există aproximativ 5.700 de operatori acreditați la nivel național, dintre care 118 doar în județul Prahova. La Ploiești, spre exemplu, 65 de firme au atestat ANRE în acest sens. Fiecare firmă își stabilește propriile tarife, acestea nefiind reglementate.

Verificarea tehnică a instalației, în obligația proprietarului sau a utilizatorului

Responsabilitatea exploatării instalației revine proprietarului sau utilizatorului. Verificarea tehnică periodică trebuie realizată la maximum doi ani, iar revizia generală o dată la zece ani. Dacă în urma controlului se constată defecțiuni, clientul este obligat să remedieze problemele, inclusiv să monteze detectoare cu electroventile acolo unde este cazul.

În lipsa documentelor care să dovedească verificările sau reviziile, distribuitorul de gaze are dreptul să întrerupă furnizarea până la remediere. Contractul pentru lucrări se încheie direct între client (sau asociația de proprietari) și firma aleasă din lista ANRE.

- Publicitate -

Reprezentanții distribuitorului NU au voie să recomande sau să sugereze firme, ci doar să informeze că acestea trebuie să fie autorizate.

Lista firmelor acreditate ANRE care pot efectua lucrări la rețeaua de gaze, inclusiv a detectoarelor de gaz poate fi consultată pe site-ul instituției AICI.