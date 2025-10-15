Avion militar, alimentat în aer deasupra Prahovei

Miercuri, 15 octombrie 2025, în Prahova, între Valea Ursoii și Albești Paleologu un avion militar a fost realimentat în aer. Concret, pe aplicația Flightradar, la ora 11:45, au putut fi observate două avioane aparținând Statelor Unite ale Americii.

Aproape de ora prânzului, în apropierea localității Albești-Paleologu, la o înălțime de circa 8.800 de metri, două avioane americane s-au cuplat pentru alimentare, conform imaginilor suprinse pe www.flightradar24.com.

Este vorba de un avion cisternă Boeing KC-135R Stratotanker, decolat din Mildenhall, Marea Britanie, respectiv un avion de patrulare și recunoaștere Boeing Poseidon P-8A, decolat de la Sigonella, Sicilia, Italia.

Boeing KC-135R Stratotanker este un avion militar de realimentare în aer. Potrivit informațiilor disponibile online, KC-135R Stratotanker este prima aeronavă cisternă de realimentare cu combustibil din Forțele Aeriene ale SUA.

KC-135 a fost inițial însărcinat cu realimentarea bombardierelor strategice și a fost folosit în războiul din Vietnam și mai târziu în conflicte, cum ar fi Operation Desert Storm, pentru a extinde gama și rezistența avioanelor de vânătoare și a bombardierelor tactice americane.

Boeing P-8 Poseidon este o aeronavă americană de patrulare maritimă și recunoaștere, dezvoltată și produsă de Boeing Defense, Space & Security. A fost dezvoltată pentru Marina Statelor Unite ca un derivat al avionului civil Boeing 737 Next Generation.

P-8 operează în război antisubmarin (ASW), război anti-suprafață (ASUW) și în funcții de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR). Este înarmată cu torpile, rachete antinavă Harpoon și alte arme, poate lansa și monitoriza sonobuze și poate opera împreună cu alte mijloace, inclusiv vehiculul aerian fără pilot (UAV) de supraveghere maritimă Northrop Grumman MQ-4C Triton (sursa: Wikipedia).

După alimentare, avionul cisternă, Boeing KC-135R Stratotanker, s-a întors spre Marea Britanie, iar aeronava de patrulare s-a îndreptat spre spațiul aerian al Bulgariei.