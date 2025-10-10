- Publicitate -
Dezafectarea fostei Rafinării Astra, suspendată de Garda de Mediu

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Comisarii Gărzii de Mediu Prahova au amendat firma care dezafectează instalațiile fostei Rafinării Astra din Ploiești, în urma incendiului izbucnit pe 20 septembrie. Totodată, activitatea acesteia a fost suspendată până la intrarea în legalitate. 

Vă reamintim că, la momentul respectiv, în urma unor astfel de lucrări, focul a cuprins mai multe conducte în care se aflau reziduuri petroliere.

După producerea evenimentului, Garda de Mediu Prahova, a dispus un control pe platforma fostei Rafinării Astra.

În urma acestuia, comisarii de mediu s-a constatat că lucrările de dezafectarea unor instalații industriale au fost executate fără deținerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului.

Operatorul economic – prestator de servicii de debitare, cu sediul social în județul Dâmbovița, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 60.000 lei pentru încălcarea legislației de mediu.

Totodată, comisarii GNM – CJ Prahova au dispus sistarea lucrărilor de debitare până la intrarea în legalitate.

Vă reamintim că incendiul din septembrie nu este primul de acest fel izbucnit în incinta fostei rafinării.

