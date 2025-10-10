Dezafectarea fostei Rafinării Astra, suspendată de Garda de Mediu

Comisarii Gărzii de Mediu Prahova au amendat firma care dezafectează instalațiile fostei Rafinării Astra din Ploiești, în urma incendiului izbucnit pe 20 septembrie. Totodată, activitatea acesteia a fost suspendată până la intrarea în legalitate.
Vă reamintim că, la momentul respectiv, în urma unor astfel de lucrări, focul a cuprins mai multe conducte în care se aflau reziduuri petroliere.
După producerea evenimentului, Garda de Mediu Prahova, a dispus un control pe platforma fostei Rafinării Astra.
În urma acestuia, comisarii de mediu s-a constatat că lucrările de dezafectarea unor instalații industriale au fost executate fără deținerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului.
Operatorul economic – prestator de servicii de debitare, cu sediul social în județul Dâmbovița, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 60.000 lei pentru încălcarea legislației de mediu.
Totodată, comisarii GNM – CJ Prahova au dispus sistarea lucrărilor de debitare până la intrarea în legalitate.
Vă reamintim că incendiul din septembrie nu este primul de acest fel izbucnit în incinta fostei rafinării.