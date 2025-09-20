- Publicitate -

Incendiu în curtea fostei rafinării Astra din Ploiești

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Un incendiu a izbucnit astăzi, în jurul prânzului, pe strada Industriei, în curtea fostei rafinării Astra din Ploiești.

- Publicitate -

Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești acționează, în aceste momente, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs în municipiul Ploiești, pe strada Industriei, în curtea fostei rafinării Astra.

Pentru gestionarea acestei intervenții au fost mobilizate 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autocisternă.

Incendiul se manifestă la reziduuri petroliere, care se regăsesc pe conducte dezafectate, acesta fiind deja localizat. Pompierii acționează pentru lichidarea incendiului.

Educație

Când primesc elevii de clasa a V-a bursele de merit

Elevii de clasa a V-a vor primi bursă de merit în valoare de 450 de lei pe lună de-abia în februarie 2026, pentru luna...
- Publicitate -

Nu sunt înregistrate victime.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

3
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

1
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Exclusiv

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

0
Dragoș State este un nume de care se leagă...
Exclusiv

Mihnea Bunghez creează artă și vinde emoție prin tablourile sale

0
Povestea artistului Mihnea Bunghez este, de fapt, povestea unui...
Exclusiv

Se pregătește scumpirea biletului TCE. 4 lei o călătorie la Ploiești

12
Prețul unui bilet de călătorie la Ploiești, cu mijloacele...
- Publicitate -

Știri noi

Economic

Au fost emise primele tichete pentru plata facturilor la energie

0
Au fost emise primele tichete de energie pentru plata...
Național

Câți bani a primit România pentru tezaurul dacic furat în Olanda

0
Ministerul Culturii a anunțat că România a încasat suma...
Auto-moto

Accident în Ploiești. Un motociclist a fost rănit

0
Un accident rutier s-a produs sâmbătă după-amiază pe strada...
Locuri de Muncă

Zeci de posturi vacante în spitalele din Prahova, inclusiv la Județean

0
Zeci de posturi vacante au fost scoase la consurs...
Eveniment

Deschidere parțială pe A0: Când se va circula între DN1A și DN1

0
Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură anunță circulația rutieră pe A0,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Deschidere parțială pe A0: Când se va circula între DN1A și DN1

Ștefan Vlăsceanu -
Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură anunță circulația rutieră pe A0,...

Expoziție și tur ghidat la depoul de Troleibuze Ploiești

Marius Nica -
Primăria Municipiului Ploiești, alături de Asociația TransPloiesti și TCE...

Un bărbat cercetat pentru violență în familie s-a sinucis în pădure, la Dumbrăvești

Marius Nica -
Polițiștii din Plopeni au descoperit vineri, 19 septembrie, cadavrul...

Vreme caldă. Estimările meteorologilor pentru octombrie

Ștefan Vlăsceanu -
Sfârșitul lunii septembrie aduce vreme mai caldă decât în...
- Publicitate -

Pilotul ploieștean Sebastian Dan, aur mondial la acrobații cu avionul

Corina Matei -
Sebastian Dan, pilotul Aeroclubului României, Aeroclubul Teritorial Gheorghe Bănciulescu...

Elevii Concordia i-au interpretat pe Regii și Reginele României

Oana Toma -
Un moment aparte, încărcat de emoție și semnificație, a...

TIR rămas în pană pe DN1, în Bușteni. Trafic îngreunat

Ștefan Vlăsceanu -
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe DN1 în...

Focar de pestă porcină africană în Prahova, în comuna Colceag

Ștefan Vlăsceanu -
Inspectorii DSVSA Prahova au confirmat în această săptămână prezența...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean