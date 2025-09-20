Incendiu în curtea fostei rafinării Astra din Ploiești

Un incendiu a izbucnit astăzi, în jurul prânzului, pe strada Industriei, în curtea fostei rafinării Astra din Ploiești.
Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești acționează, în aceste momente, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs în municipiul Ploiești, pe strada Industriei, în curtea fostei rafinării Astra.
Pentru gestionarea acestei intervenții au fost mobilizate 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autocisternă.
Incendiul se manifestă la reziduuri petroliere, care se regăsesc pe conducte dezafectate, acesta fiind deja localizat. Pompierii acționează pentru lichidarea incendiului.
Nu sunt înregistrate victime.