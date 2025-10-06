ANM: Informare meteo de ploi și frig. La munte va ninge

- Publicitate -

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme rea, valabilă și în Prahova, până pe 9 octombrie, ora 10. Fenomenele vizate sunt: ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului, vreme rece.

Potrivit ANM, începând din această dimineață, aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară.

Cantitățile de apă vor fi însemnate și se vor acumula 25…50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, 70…100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) și până miercuri dimineața (8 octombrie).

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, temporar vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar marți (7 octombrie) va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, de peste 60…70 km/h.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, în general cu temperaturi maxime cuprinse între 12 și 18 grade și minime între 3 și 12 grade.

