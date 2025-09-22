Mâncătorii de semințe din Ploiești, amendați pentru mizerie

Ghinion pentru cinci persoane care au mâncat semințe pe Bulevardul Castanilor din Ploiești și au aruncat semințele pe jos, weekendul trecut.

Acestea au fost surprinse în flagrant de polițiștii locali, care au aplicat amenzi în valoare totală de 6.750 lei pentru murdărirea domeniului public.

În plus, persoanele respective au fost puse să curețe, cu mătura, mizeria lăsată în urma lor.

Alte 25 de persoane au fost amendate cu 10.900 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Reamintim că obiceiul consumului de semințe și aruncarea cojilor în locuri nepermise se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.500 și 2.500 lei.